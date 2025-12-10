Firefly Aerospace Incorporation Aktie
WKN DE: A41ENY / ISIN: US31816X1063
11.12.2025 00:17:33
Why Firefly Aerospace Stock Soared by Almost 10% Today
Investors were buzzing very positively about space stock Firefly Aerospace (NASDAQ: FLY) on Wednesday. They also traded it up by almost 10% in value that day, following news of a new collaboration on an upcoming Moon mission. Firefly announced that morning it had reached a commercial payload agreement with peer company, privately held Volta Space Technologies. Under the terms of the deal, Firefly will host a wireless power receiver from Volta on its Blue Ghost Mission 2 lander, which is designed to land on the far side of the Moon. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
