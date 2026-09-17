Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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17.09.2026 03:30:07
Why Forgent Power Stock Keeps Going Up
Shares of Forgent Power Solutions (NYSE: FPS) furthered their ascent on Wednesday, following bullish analyst commentary.
Forgent's fiscal fourth-quarter report, released on Tuesday, provided clear evidence of the electrical equipment maker's excellent artificial intelligence (AI)-driven expansion prospects.
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