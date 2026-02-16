Freshwork a Aktie

Freshwork a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C28Z / ISIN: US3580541049

16.02.2026 01:14:02

Why Freshworks Stock Plummeted This Week

Freshworks (NASDAQ: FRSH) stock suffered big sell-offs over the past week's trading in response to the company's latest earnings report. The software specialist's share price fell 18.8% over the stretch. Freshworks published its fourth-quarter results after the market closed on Feb. 10 and actually reported sales and earnings for the period that beat Wall Street's expectations. Despite the performance beats, investors weren't satisfied with the company's forward guidance and sold out of the stock. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Freshworks Inc Registered Shs -A-

Analysen zu Freshworks Inc Registered Shs -A-

