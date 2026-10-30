Frontier Aktie
ISIN: JP3829500002
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30.10.2026 18:23:38
Why Frontier Group Holdings Stock Gained Altitude This Week
A blowout third-quarter profit report sent Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC) soaring 31.2% this week after the ultra-low-cost carrier posted record revenue of $1.4 billion and adjusted earnings per share that far exceeded Wall Street estimates.
Frontier stock changed hands at $6.48 as of the close on Thursday, Oct. 29, up 31.2% from Friday, Oct. 23's close through Thursday, Oct. 29's close. Across those five sessions, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 1.3%, and the Nasdaq-100 was up 1.5%.
Image source: Getty Images.
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