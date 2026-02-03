FuboTV Aktie
WKN DE: A2QBYF / ISIN: US35953D1046
|
03.02.2026 22:38:45
Why FuboTV Stock Crashed Today
Shares of FuboTV (NYSE: FUBO) sank 22% on Tuesday after the streaming company announced an unpopular plan to slash its share count. Image source: Getty Images.Fubo's revenue climbed 40% year over year to $1.5 billion in its fiscal 2026 first quarter, which ended on Dec. 31. The sports streaming service struck a deal with Disney (NYSE: DIS) in October that integrated the entertainment giant's Hulu + Live TV service into Fubo's operations. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu FuboTV Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|FuboTV Inc Registered Shs
|1,62
|-8,47%