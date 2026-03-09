FuelCell Energy Aktie
WKN: 884382 / ISIN: US35952H1068
|
09.03.2026 17:49:01
Why FuelCell Energy Stock Just Dropped
FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL) stock tumbled 7.2% through 12:30 p.m. ET Monday after reporting mixed earnings for its fiscal Q1 2026.Heading into the report, analysts weren't optimistic, forecasting FuelCell would lose $0.68 per share on sales of $42.2 million. FuelCell beat the earnings forecast with adjusted losses of only $0.52 per share, but missed badly on sales, which came in at just $30.5 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
