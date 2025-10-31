Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|
31.10.2025 21:59:27
Why Garmin Stock Is Sinking This Week
Shares of Garmin (NYSE: GRMN) -- home to a number of GPS-infused products -- were down 15% this week as of noon ET on Friday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The company reported third-quarter earnings on Wednesday and announced that sales grew by 12% and earnings per share (EPS) were flat.These figures were less than what analysts had hoped for, so the stock dropped -- even though it raised its full-year EPS guidance from $8 to $8.15.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
