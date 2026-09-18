General Electric Aktie
ISIN: ARDEUT110160
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18.09.2026 02:04:48
Why GE Vernova Stock Bumped Higher Today
GE Vernova (NYSE: GEV), the engineering company that's a legacy business of storied General Electric, saw its share price rise modestly on the second-to-last trading day of the week. Investors were comforted by their company's announcement of a legal victory, and the positive sentiment was boosted by a pair of bullish new analyst notes.
GE Vernova announced that it and the renewable energy company Vineyard Wind had settled all their outstanding legal disputes. These arose from a blade failure incident at the latter company's Vineyard Wind 1 offshore wind project, which led to further disputes between the two parties.
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