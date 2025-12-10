General Electric Aktie

General Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851144 / ISIN: US3696041033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 18:33:04

Why GE Vernova Stock Rocketed to a 52-Week High Today

Shares of GE Vernova (NYSE: GEV) sizzled in trading today, surging 15.9% to a 52-week high of $725 per share within minutes of the stock market's opening on Wednesday.The manufacturer of gas turbines stunned the markets today with ambitious financial goals through 2028 and moves to double its dividend per share and significantly increase its share repurchase program. That's not all. GE Vernova is also reportedly collaborating with the U.S. government to boost rare earth supplies. Here's all you need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GE Vernovamehr Nachrichten