General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
|
10.12.2025 18:33:04
Why GE Vernova Stock Rocketed to a 52-Week High Today
Shares of GE Vernova (NYSE: GEV) sizzled in trading today, surging 15.9% to a 52-week high of $725 per share within minutes of the stock market's opening on Wednesday.The manufacturer of gas turbines stunned the markets today with ambitious financial goals through 2028 and moves to double its dividend per share and significantly increase its share repurchase program. That's not all. GE Vernova is also reportedly collaborating with the U.S. government to boost rare earth supplies. Here's all you need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
