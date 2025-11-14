Gemini Space Station Incorporation Aktie
WKN DE: A41FV4 / ISIN: US36866J1051
|
14.11.2025 23:26:50
Why Gemini Space Station Stock Fell by Almost 22% This Week
Despite its name, Gemini Space Station (NASDAQ: GEMI) is not a space exploration company. Rather, it's an operator of a cryptocurrency exchange. That's not necessarily a comfortable business to be in lately, as the crypto market has been sliding lately.This, combined with an earnings report bathed in red ink, pushed the company's stock down this week. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, Gemini shares lost nearly 22% of their value during the period.Over the past few days, concern has grown among analysts, economists, and investors alike about the dimming prospects for a Federal Reserve (Fed) rate cut. This has hurt many crypto prices, as such assets are relatively risky, and rate cuts generally stimulate demand for them. The converse can be true when rates are left as is; hence the broad sell-off in coins and tokens.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gemini Space Station Incorporationmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Gemini Space Station zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Gemini Space Station legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Gemini Space Station Incorporationmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gemini Space Station Incorporation
|12,65
|1,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.