Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
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16.05.2026 00:03:57
Why Gemini Space Station Stock Soared Today
Gemini Space Station (NASDAQ: GEMI) stock posted big gains in Friday's trading despite bearish momentum for the broader market. The cryptocurrency and prediction market company's share price ended the day up 6.1%, but it had been up as much as 32.3% earlier in the session. Gemini posted mixed earnings results after the market closed yesterday, but the company announced a major new investment from the Winklevoss Capital Fund. While solid quarterly results and meme-stock momentum initially powered massive gains for the company's share price, bearish pressures for tech stock ate into the valuation gains. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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