Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
01.09.2026 15:27:27
Why Germany's Volkswagen could cut 100,000 jobs
Europe's biggest automaker, Volkswagen, faces Chinese competition, high costs and US tariffs. What could its restructuring mean for the German car industry?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mittags leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|76,35
|-2,55%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,20
|-1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt knapp im Minus -- DAX gibt letztlich deutlich nach -- Asiens Börsen zum Handelsende in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.