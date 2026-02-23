GRAIL Aktie
WKN DE: GRAIL1 / ISIN: NET000GRAIL1
|
23.02.2026 21:55:00
Why Grail Shares Are Plummeting
Shares of cancer-detection firm Grail (NASDAQ: GRAL) fell by half in last Friday's trading session. That's quite a turnabout after the company's share price more than quintupled in 2025, from about $19 a share in January to $110 in November.Last week shares of the California-based biotech were trading at around $102. Today they're priced at $49. What happened?
