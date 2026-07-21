Hasbro Aktie

Hasbro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859888 / ISIN: US4180561072

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21.07.2026 16:52:25

Why Hasbro Stock Jumped Today

Hasbro (NASDAQ: HAS) has a huge hit on its hands, and it's carrying the stock higher today. The global game and entertainment company raised full-year guidance after it reported a strong second quarter. Hasbro stock jumped on the news, rising 10.1% as of 10:47 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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