HawkEye 360 Aktie
WKN DE: A42BX1 / ISIN: US4202011056
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14.08.2026 19:46:12
Why HawkEye 360 Stock Crashed Friday
HawkEye 360 (NYSE: HAWK) stock, which held a successful IPO back in May, got its wings clipped this morning and is down 7.2% through 1:20 p.m. ET after reporting earnings last night.The surprising thing is that HawkEye didn't "miss earnings" at all; it beat them. Analysts had forecast the satellite communications, navigation, and signals intelligence stock would lose $0.12 per share on only $45.5 million in sales for Q2. Instead, HawkEye reported losses of only $0.07 per share and sales of $49.8 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu HawkEye 360 Inc Registered Shs
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12.08.26
|Ausblick: HawkEye 360 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu HawkEye 360 Inc Registered Shs
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