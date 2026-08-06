HubSpot Aktie
WKN DE: A12CWQ / ISIN: US4435731009
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06.08.2026 17:02:05
Why HubSpot Stock Is Plummeting Today
There were high hopes that HubSpot (NYSE: HUBS) would report strong second-quarter 2026 financial results after the bell rang yesterday. With shares down more than 37% from the start of the year through the end of Wednesday's trading session, investors needed something to help the software stock pare back its 2026 decline. It didn't come to pass, though, as the stock is plunging today.As of 11:00 a.m. ET, HubSpot shares are down 20.2%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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