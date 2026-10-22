HubSpot Aktie
WKN DE: A12CWQ / ISIN: US4435731009
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22.10.2026 21:03:39
Why HubSpot Stock Rallied Today
Shares of HubSpot (NYSE:HUBS) charged sharply higher on Thursday, surging as much as 7%. As of 2:44 p.m. ET, the stock was still up 6.1%.
The catalyst that sent the cloud-based customer relationship management (CRM) specialist higher was chatter about recent mergers and acquisitions and what it could mean for the future.
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