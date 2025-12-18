Hut 8 Aktie
WKN DE: A3ES40 / ISIN: US44812J1043
18.12.2025 01:32:07
Why Hut 8 Stock Popped Today
Shares of Hut 8 (NASDAQ: HUT) climbed nearly 9% on Wednesday after the former cryptocurrency miner announced a partnership with Anthropic and a lucrative data center lease agreement. Image source: Getty Images.After spinning off its Bitcoin-mining business earlier this year, Hut 8 is transitioning its business to high-performance energy infrastructure used in artificial intelligence (AI) factories. Those efforts received a boost today when Hut 8 struck a deal to help power Anthropic's rapid expansion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Hut 8 Corp Registered Shsmehr Analysen
