IDT International LtdShs Aktie
WKN: 891901 / ISIN: BMG4705P1077
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29.09.2026 20:58:08
Why IDT Stock Is Rocketing Higher Today
Building bullish momentum toward the end of September, IDT (NYSE: IDT) stock climbed 3.1% from Friday's close yesterday. And the upward momentum in the tech stock continues today, thanks to the company's strong financial results reported after the bell yesterday.
As of 1:40 p.m. ET, IDT shares are up 10.5%.
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