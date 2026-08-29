Sky High PLCShs Aktie
WKN DE: A0LGY8 / ISIN: GB00B1LCP739
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29.08.2026 20:00:00
Why I'm Still Holding Nvidia (NVDA) Stock Despite Its Sky-High P/E Ratio
If you don't already own shares of semiconductor giant Nvidia (NASDAQ: NVDA), you probably wish you did. The stock has averaged annual gains of 63% over the past decade and would have turned a single $10,000 investment 15 years ago into $7.5 million (with dividends reinvested) or $6.9 million (without the reinvestment of dividends).Is it too late to buy the stock now? I don't think it is. I've been a shareholder for only a year or two, and I'm planning to hang on -- despite the stock's having a steep price-to-sales ratio of 17 (as of Aug. 26).Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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