Impinj Aktie
WKN DE: A2ANZB / ISIN: US4532041096
|
30.10.2025 19:02:01
Why Impinj Stock Is Plummeting Today
Why Impinj Stock Is Plummeting Today

Impinj (NASDAQ: PI) stock is getting hit with a big sell-off in Thursday's trading. The radio-frequency-identification (RFID) company's share price was down 9.7% as of 1 p.m. ET amid a 0.3% decline for the S&P 500 and a 0.9% drop for the Nasdaq Composite.Impinj stock is losing ground despite posting better-than-expected quarterly results yesterday. The company's forward guidance and the outlook on interest rates appear to be driving the valuation pullback.
