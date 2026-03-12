Informa Aktie
WKN DE: A0RN9E / ISIN: JE00B3WJHK45
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12.03.2026 20:31:22
Why Informa TechTarget Stock Jumped 24% Thursday Morning
Shares of Informa TechTarget (NASDAQ: TTGT) soared as much as 24.4% higher on Thursday morning, boosted by a robust earnings report. The stock cooled after lunch but was still 10.5% higher at 3 p.m. ET.Image source: Getty Images.Your average Wall Street analyst didn't have high hopes for Q4 2025. The revenue target was set at $140.9 million, about 3% above the combined sales of TechTarget and Informa in the year-ago period. Given the merger's complexity, analysts looked at adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) instead of standard earnings. The consensus analyst projection for EBITDA was $0.54 per share.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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