Integer Holdings Aktie
WKN DE: A2AMZW / ISIN: US45826H1095
|
21.02.2026 01:23:47
Why Integer Holdings Stock Flew Higher on Friday
Investors were eager to grab hold of Integer Holdings (NYSE: ITGR) stock on the last trading day of the week. This was on the back of several bullish analyst moves on the company, including a recommendation upgrade. These factors lifted the medical device specialist's stock price by more than 2% on the day. Those prognosticator adjustments came a day after Integer published its latest earnings report, in which it posted better-than-expected revenue and profitability figures. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
