Intuitive Machine a Aktie

Intuitive Machine a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007

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12.06.2026 17:15:00

Why Intuitive Machines Stock Crashed Today

When you get right down to it, I was both right and right about the SpaceX (NASDAQ: SPCX) IPO.Right, because I predicted SpaceX IPO fever could drive space stocks higher. Indeed, shares of lunar landing company Intuitive Machines (NASDAQ: LUNR) gained 71% over the past four months.That's the good news. I was also right, unfortunately, about what would happen on the IPO date. And this in a nutshell is why Intuitive Machines stock fell 10% through 11 a.m. ET today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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