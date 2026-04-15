Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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15.04.2026 17:04:35
Why IonQ Stock Keeps Going Up
For the fourth day in a row, IonQ (NYSE: IONQ) stock is flying.Shares of the biggest name in quantum computing systems (IonQ is worth more than $13 billion, nearly as much as Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS), and Quantum Computing (NASDAQ: QUBT) combined) soared 16.2% through 10:50 a.m. ET Wednesday on a slew of good news.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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