IPG Photonics CorpShs Aktie
WKN: 602224 / ISIN: US44980X1090
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04.08.2026 23:10:33
Why IPG Photonics Rallied Today
Shares of IPG Photonics (NASDAQ: IPGP) rallied 7.9% on Tuesday. The industrial laser company reported second-quarter earnings on Tuesday morning. Although results were "mixed," with a revenue miss and bottom-line beat, stronger-than-expected guidance lifted shares following a July sell-off.In the second quarter, IPG grew revenue by 11.1% to $278.6 million, with adjusted (non-GAAP) earnings per share nearly doubling to $0.58. While the revenue figure slightly missed expectations, adjusted EPS beat expectations by a healthy amount. Not only that, but IPG management also guided stronger-than-anticipated results for the current quarter. Q3 revenue is now supposed to be $280 million at the midpoint of guidance, above analysts' expectations of $276.6 million, with adjusted EPS set to come in at $0.45 at the midpoint, relative to analyst expectations of $0.43. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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