Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
|
25.08.2026 20:56:16
Why Is Gemini Space Station Stock Up Today?
Gemini Space Station Stock (NASDAQ: GEMI) is up today, gaining 11.5% as of 2:55 p.m. ET on Tuesday, Aug. 25, 2026, after the cryptocurrency company said yesterday that it is expanding into prediction markets.The S&P 500 and Nasdaq Composite are both up so far in Tuesday's trading, gaining 0.3% and 0.6%, respectively.On Monday, Aug. 24, 2026, Gemini announced it has signed a letter of intent with Apex Fintech Solutions, a firm that runs the behind-the-scenes plumbing for many brokerage apps. If the deal is finalized, all crypto event contracts -- like those on Polymarket -- offered through Apex's network would be placed and settled exclusively on Gemini's platform.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gemini Corp.
Analysen zu Gemini Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gemini Space Station Incorporation
|4,66
|11,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.