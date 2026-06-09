Sportradar Aktie
WKN DE: A3C2JA / ISIN: CH1134239669
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09.06.2026 18:54:36
Why Is Sportradar Stock Surging Tuesday?
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Nachrichten zu Sportradar
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02.03.26
|Ausblick: Sportradar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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18.02.26
|EQS-News: Sportradar Completes IMG Arena Integration, Focuses On Growth And Innovation (EQS Group)