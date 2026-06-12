Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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12.06.2026 18:17:59
Why Is Uber Stock Falling Friday?
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