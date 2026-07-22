UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
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22.07.2026 19:44:02
Why Is UiPath Stock Falling Wednesday?
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13.05.26
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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.