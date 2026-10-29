VICI Properties Aktie
WKN DE: A2H5U8 / ISIN: US9256521090
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29.10.2026 17:33:01
Why Isn't VICI Properties Stock Bouncing Back After Strong Earnings?
VICI Properties (NYSE:VICI) continues to deliver steady growth, but you wouldn't know it from the real estate investment trust's (REIT) stock performance. The casino landlord recently reported higher rental revenue and adjusted funds from operations (AFFO), raised its full-year outlook, and increased its dividend for the ninth consecutive year.
However, its shares remain under pressure. While VICI's results contain plenty of positives, a closer examination reveals why the REIT isn't bouncing back after earnings.
Image source: Getty Images.
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