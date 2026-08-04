With us Aktie
WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001
|
04.08.2026 04:24:00
Why Japan is propping up the yen with US help
The joint effort to boost the Japanese currency is one of the most dramatic interventions in global currency markets in decadesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!