JinkoSolar Aktie
WKN DE: A0Q87R / ISIN: US47759T1007
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16.04.2026 18:02:31
Why JinkoSolar Stock Is Plummeting Today
JinkoSolar's (NYSE: JKS) American Depositary Receipts are getting hit with big sell-offs in Thursday's trading. The Chinese solar-technologies company's share price was down 11.3% as of 12 p.m. ET. Before the market opened today, JinkoSolar published results for last year's fourth quarter. The company reported sales that beat expectations, but the business recorded another substantial loss in the period. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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