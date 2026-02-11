Jumia Technologies Aktie
WKN DE: A2PGZM / ISIN: US48138M1053
|
11.02.2026 02:35:44
Why Jumia Stock Plummeted Today
Jumia (NYSE: JMIA) stock took a hit on Tuesday. The African e-commerce company's share price fell 15.8% in a day of trading that saw the S&P 500 decline 0.4% and the Nasdaq Composite sink 0.6%. Jumia published its fourth-quarter results before the market opened this morning and reported sales that came in ahead of Wall Street's expectations. On the other hand, the business posted a wider-than-anticipated loss. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jumia Technologies AG (spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Jumia Technologies AG (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Jumia Technologies AG (spons. ADRs)
|7,74
|-1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.