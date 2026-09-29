Kodiak Sciences Aktie
WKN DE: A2N6P0 / ISIN: US50015M1099
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29.09.2026 04:38:49
Why Kodiak Sciences Skyrocketed Today
Shares of Kodiak Sciences (NASDAQ: KOD) soared 178% on Monday after the eye medicine developer announced positive clinical trial results for two of its leading investigational drug candidates.
Kodiak said Zenkuda and KSI-501 met their primary endpoints in a Phase 3 clinical study in patients with wet age-related macular degeneration, a serious eye condition in which abnormal blood vessels grow beneath the retina and leak fluid, which can lead to rapid vision loss.
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