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Geändert am: 09.10.2026 09:07:59

ATX & DAX starten fester -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gehen im Plus in den letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende nach oben.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt legt am Freitag zu.

So eröffnete der ATX die unbewegt bei 6.560,57 Punkten, springt anschließend jedoch direkt an.

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse spielt sich am Freitag mit freundlicher Tendenz ab.
Am Donnerstag hatte sich der Wiener Aktienmarkt erneut mit Rückgängen aus dem Handel verabschiedet. Die Lage an den Finanzmärkten bleibt angespannt, die Volatilität ist erhöht, kommentierten die Helaba-Experten. Für Verunsicherung sorgten Meldungen über einen möglichen US-Angriff auf den Iran, was, zusammen mit dem Hurrikan im Golf von Mexiko, zu einem Anstieg der Energiepreise beigetragen hat. Zwar hat US-Präsident Donald Trump einen Angriff vor den Zwischenwahlen inzwischen ausgeschlossen, dennoch sind Inflations- und Konjunktursorgen erhöht.

Zum Ende einer datenarmen Woche richtet sich der Fokus heute auf das Michigan Sentiment. Es ist ein wichtiger Frühindikator, der die Stimmung der US-Verbraucher misst.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt versucht sich an einer Erholung.

Der DAX geht vor dem Wochenende 0,69 Prozent stärker bei 24.976,97 Zählern in den Handelstag.

Der deutsche Aktienmarkt versucht vor dem Wochenende einen Teil der Vortagesverluste aufzuholen. Erwartet wird am Freitag eine freundliche Tendenz. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich gleichwohl ein Minus von knapp einem Prozent ab. Am Vortag war der Dax auf den tiefsten Stand seit Juli abgerutscht. Etwas Rückenwind kommt vom US-Anleihemarkt, wo die Renditen am Vortag gefallen waren. Im asiatischen Handel mit US-Bonds setzt sich diese Abwärtstendenz am Freitag moderat fort. Zehnjährige US-Papiere rentieren allerdings mit 5,2 Prozent nach wie vor auf einem hohen Niveau. Im Blick bleibt indes die ausgeprägte Schwäche von Techwerten in New York, die am Vortag unter einem Bericht der "Financial Times" gelitten hatten, wonach der Umsatz des KI-Konzerns OpenAI geringer ausfalle als zuvor signalisiert.

WALL STREET

An der Wall Street blieben Anleger auch am Donnerstag vorsichtig.

Der Dow Jones ging mit einem marginalen Plus von 0,10 Prozent bei 51.232,48 Punkten in den Feierabend.
Unterdessen stand der technologielastige NASDAQ Composite weiterhin unter Druck und verlor 1,25 Prozent auf 27.193,34 Zähler.

Hohe Anleihe- und Ölpreise vergällten am Donnerstag den Anlegern am US-Aktienmarkt die Kauflaune. "Solange weder bei den Energiepreisen noch bei den Anleiherenditen Entspannung eintritt, dürfte die Bereitschaft zu größeren Aktienkäufen begrenzt bleiben", erklärte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Nach den jüngsten Höchstständen von NASDAQ 100 und S&P 500 in dieser Woche stehen die Zeichen weiter auf Gewinnmitnahmen, zumal Medien über mögliche neue Angriffe der USA auf den Iran berichteten.

Laut dem Magazin "The Atlantic", das sich auf zwei Regierungsvertreter beruft, forderte das Weiße Haus das Verteidigungsministerium auf, Optionen für Angriffe auf den Iran auszuarbeiten, die noch vor den Zwischenwahlen im November ausgeführt werden könnten. Damit widerspricht der Bericht der bislang weit verbreiteten Erwartung, dass US-Präsident Donald Trump eine weitere Eskalation des Konflikts mit Teheran vor den Zwischenwahlen vermeiden würde. Der US-Präsident dementierte dies am Abend aber: "Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

ASIEN

Die größten Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag etwas fester.

In Tokio notiert der Nikkei 225 nahe der Nulllinie bei 69.094,09 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zeitweise um 0,21 Prozent auf 3.819,82 Punkte.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng derewil 1,73 Prozent auf 24.197,22 Punkte.

Zum Wochenausklang lässt sich an den Börsen in Ostasien kaum eine einheitliche Tendenz feststellen. Nach den teils kräftigen Verlusten des Vortags kommt es mancherorts zu einer Gegenbewegung, nachdem die US-Anleiherenditen am Vorabend deutlich gesunken sind und auch der Ölpreis aktuell etwas nachgibt. US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, dass die USA vor den Zwischenwahlen Anfang November keine weiteren Angriffe auf den Iran vornehmen würden, auch wenn der Iran in den vergangenen Wochen verstärkt Tankschiffe angegriffen habe. Trump schrieb überdies von "produktiven" Gesprächen mit Teheran.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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