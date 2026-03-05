Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|
05.03.2026 20:34:12
Why Kroger Stock Popped Today
Kroger (NYSE: KR) stock jumped 4.8% through 2:10 p.m. ET Thursday after reporting mixed results for Q4 2025.Heading into the report, analysts forecast Kroger would earn $1.20 per share, adjusted for one-time items, on quarterly sales of $35 billion. Kroger beat the earnings target with adjusted profit of $1.28, while sales fell a bit short at $34.7 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
