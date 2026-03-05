Kroger Aktie

Kroger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851544 / ISIN: US5010441013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.03.2026 20:34:12

Why Kroger Stock Popped Today

Kroger (NYSE: KR) stock jumped 4.8% through 2:10 p.m. ET Thursday after reporting mixed results for Q4 2025.Heading into the report, analysts forecast Kroger would earn $1.20 per share, adjusted for one-time items, on quarterly sales of $35 billion. Kroger beat the earnings target with adjusted profit of $1.28, while sales fell a bit short at $34.7 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kroger

mehr Nachrichten