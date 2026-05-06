Kyndryl Holdings Aktie
WKN DE: A3C5GK / ISIN: US50155Q1004
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06.05.2026 19:34:17
Why Kyndryl Holdings Stock Dropped Today
Self-proclaimed "world's largest IT infrastructure services provider" Kyndryl Holdings (NYSE: KD) stock got a little less large after missing on its Q4 2026 earnings report this morning.Analysts had expected Kyndryl to earn $0.49 per share on sales of just under $4 billion for the quarter. Instead, Kyndryl earned only $0.08 per share, and its sales were less than $3.8 billion -- and so now, Kyndryl stock is down 9.4% through 1:20 p.m. ET Wednesday. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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