Liquidity Services Aktie
WKN DE: A0JEFP / ISIN: US53635B1070
|
21.11.2025 00:08:02
Why Liquidity Services Stock Crushed it on Thursday
On the second-to-last trading day of the week, investors were clearly eager to buy into e-commerce company Liquidity Services (NASDAQ: LQDT). This followed the morning release of its latest set of quarterly figures; following this, the stock rose to close more than 13% higher in price. Liquidity Services, a highly specialized e-commerce company that helps businesses and government agencies sell equipment and inventory, published its fourth quarter of fiscal 2025 results before market open.
