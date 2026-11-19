Liquidity Services Aktie
WKN DE: A0JEFP / ISIN: US53635B1070
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19.11.2026 21:33:02
Why Liquidity Services Stock Fell 23% Today
Shares of Liquidity Services (NASDAQ:LQDT) took a sharp tumble on Thursday. The surplus asset e-tailer reported Q4 and full-year 2026 results in the morning, beating analyst estimates across the board. The stock was down 23.3% at 2:47 p.m. ET anyway. Yes, that's right -- Liquidity Services took a beating after delivering strong results.
It happens.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Liquidity Services Inc.
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05.08.26
|Ausblick: Liquidity Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Liquidity Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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