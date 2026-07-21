Lockheed Martin Aktie

Lockheed Martin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894648 / ISIN: US5398301094

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21.07.2026 21:05:49

Why Lockheed Martin Stock Dropped Tuesday Morning

Lockheed Martin (NYSE: LMT) stock initially fell more than 4% in Tuesday morning trading before paring its losses in the afternoon. As of 8 2:35 p.m. ET, Lockheed stock is still down -- but now only 0.8%.But why did Lockheed Martin fall at all?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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