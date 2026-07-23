Lockheed Martin Aktie

Lockheed Martin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894648 / ISIN: US5398301094

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23.07.2026 19:51:20

Why Lockheed Martin Stock Launched Higher

Lockheed Martin (NYSE: LMT) stock surged ahead 9% through 1:22 p.m. ET Thursday after crushing on earnings this morning.Analysts expected Lockheed to report $7.23 per share in profit on $19.4 billion in sales for Q2 2026. Instead, Lockheed earned $7.94 per share on $20.1 billion in sales -- and then raised guidance. Image source: Lockheed Martin.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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