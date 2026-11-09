Why Lucid Stock Fell 25% in October

Shares of the electric automaker Lucid (NASDAQ:LCID) tumbled last month after the company reported disappointing vehicle production and deliveries. Two analysts also cut their Lucid stock price targets in October, and the company borrowed another $400 million, adding to shareholder concerns about its financial health.

Lucid stock has been steadily declining this year, and the company's shares fell an additional 25.8% in October, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.

Image source: The Motley Fool.

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