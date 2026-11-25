Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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25.11.2026 20:18:59
Why Lucid Stock Is Moving in Reverse Today
It's been a rough road for Lucid Group (NASDAQ:LCID) so far in 2026. Since the start of the year, shares of the electric vehicle (EV) maker have plunged more than 76%. And one firm believes that Lucid stock is positioned to fall even lower -- an opinion that's driving investors to exit their positions.
As of 12:10 p.m. ET, Lucid shares are down 4.5%, while the S&P 500 is down 2.8%.
Image source: Getty Images.
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