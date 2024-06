Why Lucid Stock Just Popped 6%

Shares of luxury electric car-maker Lucid Group (NASDAQ: LCID) leapt ahead 6.4% through 11:40 a.m. ET Wednesday on news that... doesn't directly affect Lucid at all.Last night, rival EV-maker Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) announced that Volkswagen (OTC: VWAGY) is giving it a $5 billion cash infusion (total, over the next three years) and establishing a joint venture whereby VW and Rivian will combine forces to produce new electric vehicles. Investors are betting on similar news for Lucid .Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel