Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Am Montag schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 19 278,45 Punkten ab. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,47 Prozent auf 18 998,54 Punkte an der Kurstafel, nach 19 281,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 799,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 316,07 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 20 884,41 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, bei 21 012,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 18 254,69 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,09 Prozent nach. Bei 22 222,61 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 799,20 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lucid (+ 4,31 Prozent auf 2,42 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,47 Prozent auf 10,73 USD), Dollar Tree (+ 3,19 Prozent auf 75,07 USD), Exelon (+ 3,06 Prozent auf 46,08 USD) und Copart (+ 2,61 Prozent auf 56,59 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil MercadoLibre (-4,75 Prozent auf 1 950,87 USD), Zscaler (-4,21 Prozent auf 198,42 USD), Lululemon Athletica (-3,41 Prozent auf 283,06 USD), Atlassian (-2,65 Prozent auf 212,21 USD) und Workday A (-2,08 Prozent auf 233,53 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 73 397 452 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,023 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,30 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

