Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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10.11.2026 16:21:06
Why Lucid Stock Keeps Going Up
Lucid Group (NASDAQ:LCID) stock ripped higher Tuesday morning, rising 12% through 10 a.m. ET -- its third straight day of gains -- despite missing earnings last night.
Heading into Lucid's Q3 earnings report, analysts weren't optimistic, forecasting the luxury electric car company would lose $2.25 per share on more than $400 million in quarterly sales. Lucid actually lost $2.30 per share, and its sales were only $350 million.
Image source: Getty Images.
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