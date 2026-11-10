Lucid Aktie

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WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039

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10.11.2026 16:21:06

Why Lucid Stock Keeps Going Up

Lucid Group (NASDAQ:LCID) stock ripped higher Tuesday morning, rising 12% through 10 a.m. ET -- its third straight day of gains -- despite missing earnings last night.

Heading into Lucid's Q3 earnings report, analysts weren't optimistic, forecasting the luxury electric car company would lose $2.25 per share on more than $400 million in quarterly sales. Lucid actually lost $2.30 per share, and its sales were only $350 million.

Image source: Getty Images.

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