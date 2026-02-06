Lumen Technologies Aktie
WKN DE: A2QMYN / ISIN: US5502411037
|
06.02.2026 22:22:17
Why Lumen Technologies Rocketed Nearly 30% Higher Today
Shares of fiber network giant Lumen Technologies (NYSE: LUMN) rocketed 29.2% on Friday.It was a big comeback for the stock, which had been decimated after its fourth-quarter earnings release on Tuesday afternoon.Today, the company disclosed that CEO Kate Johnson took the post-earnings sell-off as an opportunity to buy a cool half-million worth of stock, a trade that was executed yesterday.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.