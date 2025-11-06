Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|
06.11.2025 01:25:08
Why Lumentum Holdings Stock Skyrocketed by Nearly 24% on Wednesday
Photonics specialist Lumentum Holdings (NASDAQ: LITE) distinguished itself on Hump Day with a crushing performance on the stock exchange. It published its inaugural quarterly earnings report for its new fiscal year, and it beat the consensus pundit projections, both in the period and for current-quarter guidance.Its shares closed the trading session almost 24% higher in value, obliterating the 0.4% advance of the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).Lumentum's first quarter of fiscal 2026 saw the company reap just under $534 million in net revenue, which was a rich 58% higher than the take from the same period of 2025. The growth of net income not according to generally accepted accounting principles (GAAP) was also well in the double digits, increasing by 36% to $86.4 million ($1.10 per share).
Analysen zu Lumentum Holdings Incmehr Analysen
