Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|
08.02.2026 21:49:36
Why Lumentum Stock Soared This Week
Shares of Lumentum (NASDAQ: LITE) surged more than 40% this past week, according to data from S&P Global Market Intelligence, after its quarterly earnings report was well-received by investors.Image source: Getty Images.Lumentum's revenue jumped 65.5% year over year to $665.5 million in its fiscal 2026 second quarter, which ended on Dec. 27. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Lumentum Holdings Inc
|464,90
|9,00%
